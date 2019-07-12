آكار: جنودنا يواصلون التدرب بتركيا وروسيا على استخدام منظومة "إس- 400"

أكد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ إلى أن "جنودنا يواصلون التدرب في ​تركيا​ و​روسيا​ على نصب واستخدام ​منظومة​ "إس- 400" الصاروخية"، مشيراً إلى "اننا نعمل على تقييم شراء منظومة باتريوت الصاروخية الأميركية، وتواصل مؤسساتنا المعنية دراسة الأمر بشكل مكثف".

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