اليونان تعترف بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا

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اثينا: اعترفت الحكومة المحافظة الجديدة في اليونان الجمعة بعد خمسة أيام على انتخابها برئيس الجمعية الوطنية المنتخب ديموقراطيا خوان غوايدو "رئيسا بالوكالة" لفنزويلا.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إنها "تدعم بقوة جهود الاتحاد الأوروبي (...) بهدف تأمين حل سياسي سلمي ديموقراطي وتفاوضي للشعب الفنزويلي".
وينتمي وزير الخارجية اليوناني الجديد نيكوس ديندياس الذي تولى مهامه الثلاثاء إلى الأغلبية اليمينية الجديدة لحزب الديموقراطية الجديدة الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأحد بحوالى أربعين بالمئة من الاصوات.
وحتى الآن اعترفت 21 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بخوان غوايدو. وكان اليكسيس تسيبراس أحد آخر مؤيدي الرئيس نيكولاس مادورو.
وأصر تسيبراس في آذار/مارس الماضي خلال لقاء مع الرئيس الاشتراكي البوليفي السابق ايفو موراليس في أثينا على ضرورة "وضع برنامج زمني لتنظيم انتخابات حرة وديموقراطية" قريبا في فنزويلا.
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