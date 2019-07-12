سلطات جبل طارق: ناقلة النفط الإيرانية كانت تحمل 2.1 مليون برميل

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أكدت سلطات جبل طارق، أن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة الأسبوع الماضي كانت تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخفيف، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وأضافت السلطات أن توقيف الناقلة الإيرانية بسبب خرقها للعقوبات، مشددة على أنه لم تتدخل أي حكومة أخرى بقرار احتجاز الناقلة الإيرانية، كما يُشاع، وقرار احتجازها لم يكن بضغط أي دولة أو جهة.

واعترضت سلطات جبل طارق سفينة يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا، وأوضحت بريطانيا أن احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق رسالة واضحة بعد خرق سوريا للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وأعلن رئيس حكومة منطقة جبل طارق البريطانية فابيان بيكاردو، اعتراض ناقلة نفط عملاقة يشتبه بنقلها نفطا خاما إلى سوريا، رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ولم تحدد السلطات مصدر النفط، لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري "لويد ليست"، ذكرت أنّ ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطا إيرانيا.