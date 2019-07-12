شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإخوان تحتفى بعملية عسكرية تركية جديدة لاحتلال شرق الفرات بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى موقف يكشف مدى خيانة جماعة الإخوان للمنطقة العربية، واحتفائها باحتلال تركيا للشمال السورى، استضافت قناة "وطن" كاتب صحفى تركى يدعى حمزة تكين، الذى قال خلال القناة الإخوانية إن هناك تحضيرات لعملية عسكرية تركية لاحتلال شرق الفرات.

المذيع الإخوانى الهارب فى تركيا، شريف منصور، سعى للتمجيد فى التحركات العسكرية التركية التى تستهدف احتلال دول عربية، وأيد الكاتب الصحفى التركى الذى حاول تبرير تلك العملية العسكرية بأنها محاولة لضرب جماعة "بى كا كا"، التى وصفها بأنها جماعة تشكل خطرا فى تركيا، وأن تركيا ستشن الحملة العسكرية فى شرق الفرات لمواجهة تلك الجماعة.

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وتدخل المذيع الإخوانى ليقول خلال البرنامج إننا على بعد وقت قصير لعملية عسكرية تركية فى شرق الفرات.