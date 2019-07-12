"الأعلي للاعلام" ناعيا يوسف رزق الله: عراب السينما ومهنى من طراز رفيع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، ببالغ الحزن والأسى الناقد الفني والإعلامي القدير يوسف رزق الله الذي وافته المنية صباح اليوم ليرحل عن ٧٧ عاما بعد رحلة مع المرض.
وقال المجلس في بيان له إن الراحل كان عرابا للسينما المصرية وواحدا من أبناء ماسبيرو المخلصين وناقدا فنيا من طراز رفيع نجح في أن يكون صوتا متزنا يحافظ علي المهنية ويحظي بتقدير الجميع.
وتابع :"يعد الراحل الكبير أحد رموز مهرجان القاهرة السينمائي الذي أسهم في قيادته على مدى أربعين عامًا، منذ أن كان سكرتيرًا فنيًا له عام 1978، ومديره الفني منذ عام 2000، ليسهم بكل جهده في دفع المهرجان للأمام، بعد أن منح الحياة السينمائية عمره وتتلمذت على يديه أجيال متعاقبة من النقاد والسينمائيين".
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