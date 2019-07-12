يمثل خطورة على الأرواح.. إزالة عقار آيل للسقوط في مدينة بنى سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
نفذت محافظة بني سويف قرار إزالة لعقار، آيل للسقوط في شارع الديري بمدينة بني سويف مكون من 3 طوابق، وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وكلف المحافظ نائب رئيس المدينة بفرض طوقًا أمنيًا في محيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين بالشارع، وسرعة اتخاذ اللازم لرفع مخلفات الهدم من الشارع وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة وإعادة حركة المرور والسير لطبيعتها بأسرع وقت.
تجدر الإشارة إلى أن العقار صدر له قرار إزالة رقم 51 لسنة 2018، وتم الطعن عليه، قبل أن تؤيد لجنة التظلمات قرار لجنة المنشآت بإزالة العقار إلى سطح الأرض لأنه يمثل خطورة على الأرواح والممتلكات
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