فيديو- توفي خلال مباراة الجزائر وكوت ديفوار.. السويس تشيع "العميد فؤاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

شيع الآلاف في محافظة السويس، اليوم الجمعة، العميد سامح فؤاد مدير إدارة التفتيش، في جنازة عسكرية، خرجت من مسجد الغريب بحي السويس بعد صلاة الجمعة، حيث تقيم أسرة الفقيد.

وكان العميد سامح فؤاد، توفي أمس الخميس، خلال عمله في الإشراف على تأمين مباراة الجزائر وكوت ديفوار في ستاد السويس الرياضي، بعد إصابته بأزمة قلبية نقل إلى إثرها إلى مستشفى التأمين الصحي، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله.

تقدم الجنازة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء محمد جاد، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، والقيادات الأمنية، وأشقاء وأسرة الفقيد.

وخيم الحزن على أحياء بالسويس بعد وفاة العميد "فؤاد"، واتشحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد وتحولت إلى دفاتر عزاء، نظرًا لما تمتع به الفقيد من سمعة طيبة وتواضع، وتربطه علاقات إنسانية بأبناء مدينته السويس، التي نشأ فيها.

وقال غريب سليمان، أحد الأهالي، "العميد فؤاد كان في قمة التواضع مع المواطنين، وكان يُقدر كبار السن ويقضى مصالحهم بنفسه خلال عمله في مواقع الشرطة الخدمية كمرور السويس وقسم شرطة السويس".

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وأضاف "غريب"، أن الضابط المتوفى عندما ترقى ليتولى العمل وكيلا لإدارة مرور السويس، كان حريصًا على تطبيق روح القانون، وتيسير الخدمات المرورية على المواطنين، قائلا: "العميد سامح كان جدع بيخدم الناس ويتعامل بروح القانون قبل القانون".

وتابع كريم أنور – أحد الأهالي، "العميد سامح من ضباط الشرطة القلائل الذين استعانت بهم مديرية أمن السويس لإعادة التواصل مع المواطنين عقب ثورة يناير، وكان نموذجًا لضابط الشرطة الخلوق والمتواضع وحظي بمحبة أبناء السويس لا سميا منطقة الغريب الذين كان يعتبرهم أهله".

يذكر أن العميد سامح فؤاد تولى منصب مأمور قسم السويس، كما عمل وكيلا لإدارة المرور عدة سنوات، وترقى لرتبة عميد وعمل مديرًا لإدارة النجدة، ثم مديرًا لإدارة التفتيش بالمديرية قبل عام.

وذكر مصدر أمني، أن "فؤاد" كان مقررًا أن تتم ترقيته في حركة الشرطة المقبلة إلى رتبة لواء.