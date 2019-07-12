لعدم قبولهم بالطب.. "التعليم" تبحث أزمة طلاب الثانوية المصريين بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

قالت وزيرة الهجرة، إنها تواصلت مع وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي؛ لحل مشكلة الطلاب المصريين أبناء الجالية المصرية بالإمارات.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تلقت وزيرة الهجرة عددًا من الشكاوى من الجالية المصرية بالإمارات، بالأخص دفعة الثانوية العامة الإماراتية، الصف الثاني عشر المسار المتقدم "علمي علوم وعلمي رياضيات" ثانوية عامة، لعدم قبولهم بالكليات العلمية بمصر مثل (الطب والصيدلة) بداعي أنهم لم يدرسوا مادة الأحياء بسبب تغيير مسمى مادة الأحياء بالامارات إلى اسم "العلوم الصحية".

وأوضحت الوزيرة أن وزير التربية والتعليم، وجه بالتحقق والتأكد من أن منهج مادة العلوم الصحية - المادة الجديدة بدولة الإمارات- مطابق لمنهج مادة الأحياء بالثانوية العامة المصرية، لافتة إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من فحص المادة وإذا كانت مطابقة لن يكون هناك أية موانع لالتحاقهم بالكليات العلمية المصرية، وفي حالة غير مطابقتهما، فإن وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم سيتعاونان سويا لتقديم حلول بديلة خلال الأيام القلية المقبلة.​