صحة شمال سيناء: بدء تدريب الطواقم الطبية في مستشفى بئر العبد النموذجي

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

قال الدكتور طارق شوكت مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إن مستشفى بئر العبد بدأ المحاضرات التدريبية للفريق الطبي ضمن اتفاقية تعاون مع جامعات مصرية.

وأضاف "شوكت" أن التدريب يأتي في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الصحة والجامعات المصرية، ويشمل برنامجًا لتدريب وتطوير الكوادر الطبية والتمريض والفنيين في مستشفى بئر العبد النموذجي، ويستمر حتي 28 أغسطس المقبل.

وأوضح "شوكت" أن الهدف من التدريب هو المُساهمة في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى، عن طريق الاستعانة باستشاريين من هيئة التدريس لتقديم الرأي الفني والطبي والتدريب وفق جدول وبرنامج زمني مُحدد.