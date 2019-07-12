بالصور.. زوجة نجم برشلونة وابنه في رحلة سياحية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران: زارت "ماريا تريزا" زوجة اللاعب التشيلي "ارتور فيدال" المحترف ضمن صفوف فريق برشلونة الإسباني، وبرفقتها ابنها "أرتورو" مدينة أسوان في رحلة سياحية استغرقت 3 أيام أقامت خلالها في فندق كتراكت التاريخي. وتضمن البرنامج السياحي لأسرة" فيدال"، زيارة المعالم الأثرية السياحية بمدينة أسوان ومنها معابد فيلة وأبو سمبل، ومتحف النوبة، وقرية غرب سهيل واستمتعت باللعب مع التماسيح وركوب الجمال، بجانب برحلة نيلية للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجزر النيلية وشلالات المياه. وحرضت "ماريا" على نشر الصور التي التقطتها خلال الرحلة عبر حسابها الشخصي والحساب الرسمي لزوجها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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