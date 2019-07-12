الكشف عن إحباط محاولة انقلابية في السودان

كشفت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري في السودان، مساء اليوم الخميس، محاولة انقلابية فاشلة، بحسب مؤتمر صحفي عرضه التلفزيون الرسمي.

وقال الفريق أول ركن ، جمال الدين عمر، رئيس اللجنة، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف وإحباط محاولة انقلابية تم التخطيط والتحضير لها من قبل مجموعة من الضباط وضباط الصف في الخدمة والمعاش من القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني بهدف تنفيذ انقلاب عسكري لعرقلة الاتفاق والتفاهم الذي يفضي للتحول السياسي الذي يحقق مطالب شعبنا“.

وتابع: ”وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد متابعة دقيقة من القبض على مجموعة من الضباط وضباط الصف المدبرين والمشاركين في هذه المحاولة الفاشلة وعددهم 12 ضابطا منهم 7 في الخدمة و5 بالمعاش وتم التحفظ علي 4 من ضباط الصف“.



