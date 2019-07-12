ضبط أسلحة قطرية بحوزة قيادي إخواني في عدن

أكد مصدر أمنى فى مديرية المعلا باليمن، أن شرطة عدن عثرت على أسلحة وذخائر تحمل شعارات دولة قطر فى أحد أوكار تنظيم الإخوان بالمنطقة.

ووفقًا لـ"سكاى نيوز"، أوضح المصدر الأمنى أن فريق المكافحة داهم منزل عضو الإخوان رامز الكمرانى وعثرت داخله على بندقية قنص وكمية من سلاح الكلاشنكوف وذخائر وصواعق متفجرة وعبوات وأحزمة ناسفة تستخدم فى عمليات الاغتيالات الإرهابية، مؤكدًا أن صناديق الذخائر والأسلحة تحمل أوراق وشعارات دولة قطر.

‏‫وكانت الأجهزة الأمنية فى عدن قد ضبطت شحنة أسلحة قادمة من محافظة أخرى عند المدخل الشرقى، فيما تحدثت مصادر فى وقت سابق

عن دعم وتمويل قطرى لخلايا فى المناطق المحررة تعمل على التخريب والعمل استخباراتيًّا لصالح ميليشيات الحوثى وتنظيم الإخوان.

و نشر أحد المدونين عبر حسابه تويتر فيديو لضبط الأسلحة القطرية، علق عليها: "قطر تدخل الموت والفوضى وتهرب لحزب الإصلاح الإرهابى الأسلحة والذخائر وأدوات الموت إلى عدن والجنوب"، مضيفًا: "اكتشاف أسلحة وأجهزة قطرية الصنع كانت فى وكر لحزب الإصلاح فى عدن، قبحهم الله،لم يدعموا أو يقدموا شيئًا مفيدًا إلا الموت، هذا يدل على حجم المؤامرة التي

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تحيكها قطر وحزب الإصلاح ضد الجنوب".

وفى سياق منفصل طالبت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي جوليه، بضرورة إخضاع بنك قطر لتحقيق قانوني، خاصة في ظل العديد من الشكاوى المقدمة بشأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت جوليه، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي جميع التدابير اللازمة لفرض عقوبات على ممولي الإرهاب عبر تجميد أموال وحظر أشخاص من الخروج من بلدٍ معين، مشيرة إلى ضرورة فرض عقوبات على الدول التي تأوي الإرهابيين وتمولهم.

واتهمت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي تطبيق "يورو فتوى" التابع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بأنه تطبيق معاد للسامية واليهود، كما أنه يروّج للتشدد والتطرف، ووضحت إحدي الفتاوى التي أبرزها التطبيق حيث تحظر الفتوى أن يخدم أي شخص في قوات الأمن لدولة يعتبرها "كافرة" على حد وصف التطبيق.