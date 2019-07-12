بوتين لعباس: أواصل العمل مع أمريكا وإسرائيل لتعزيز حل الدولتين

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، نظيره الفلسطيني محمود عباس، أنه سيواصل عمله مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي من أجل تعزيز حل الدولتين لحل القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي"مطول ومعمق" بين عباس وبوتين تم فيه "استعراض كافة القضايا سواء فيما يتعلق بصفقة القرن أو الموقف من لقاء المنامة أو الموقف من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية" بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية(وفا).

وذكرت الوكالة أنه " تم التوافق على أن الحل السياسي له الأولوية

من أجل سلام عادل ودائم" وأعرب عباس عن تقديره للموقف الروسي من "ورشة المنامة" و"صفقة القرن" والتمسك بالشرعية الدولية.

وحسب الوكالة شرح عباس لبوتين "الوضع المتأزم في العلاقة مع إسرائيل، وكذلك الخروقات اليومية وآخرها حفر نفق بهدف تغيير ملامح القدس العربية، كذلك حجز الأموال الفلسطينية، الأمر الذي وضعنا في ضائقة مالية صعبة إلى جانب الاستمرار بالاستيطان والاقتحامات اليومية".

وقال عباس إن" الجهد الروسي في موضوع المصالحة الفلسطينية

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هام ومقدر، وإننا ملتزمون باتفاق القاهرة 2017، وجاهزون لتنفيذه بالكامل".

وأكد الرئيسان دعمهما للدور المصري وأهميته في تحقيق المصالحة.

ونقلت الوكالة عن بوتين "ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية لإيجاد تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن الدعم الاقتصادي لا يجوز أن يكون قبل الحل السياسي الذي له الأولوية".

وبخصوص المصالحة الفلسطينية، أكد بوتين ضرورة أن يتم ذلك ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن روسيا ستستمر بتعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية- الروسية على الصعد كافة.

يشار إلى أن عباس أعلن رفضه لخطة امريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يطلق عليها" صفقة القرن"، كما رفض الاشتراك في ورشة المنامة التي عقدت الشهر الماضي تحت عنوان "السلام من اجل الإزدهار".