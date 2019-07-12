مواطنون يحولون أتوبيسًا لحمام سباحة فى فرنسا بسبب الحر

قام الفنان الفرنسي Benedetto Bufalino بتحويل حافلة عامة خرجت من الخدمة إلى حمام سباحة للترفيه عن المارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وشارك المواطنون فى هذا العمل بعد الارتفاع غير المسبوق فى الحرارة على كوكب الأرض وسميت الحافلة باسم "le bus piscine".

وكانت منطقة البر الرئيسي الفرنسية قد سجلت درجة حرارة تزيد على 45

درجة مئوية وذلك لأول مرة على الإطلاق، في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لموجة حارة غير مسبوقة.

وسجلت في فرنسا في وقت سابق أعلى درجة حرارة في تاريخها بلغت 44.3 درجة مئوية، فيما أغلقت الآلاف من المدارس أبوابها وألغيت الفعاليات الرياضية خلال

موجة الحر.

كما سُجلت درجة الحرارة تلك في بلدة كاربنترا، من أفينيون الواقعة في وادي الرون، وهي إحدى المناطق الفرنسية الأربع المدرجة التي صدر بها أول إنذار أحمر رسمي على الإطلاق في البلاد بسبب موجة الحر الشديدة.

وكانت أعلى درجة حرارة سابقة بلغت 1ر44 درجة مئوية، وجرى تسجيلها أيضا في جنوب فرنسا، خلال موجة حر في أغسطس 2003 تسببت في وفاة نحو 15 ألف شخص و70 ألف عبر أوروبا.