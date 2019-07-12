البحرين تدين اعتراض إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

أدانت وزارة خارجية البحرين بشدة، اليوم الجمعة، قيام سفن إيرانية باعتراض ناقلة نفط تجارية تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، معتبرة أنه عمل عدائي يجسد إصرار إيران على تهديد الأمن والسلم والإضرار بحركة الملاحة البحرية وتعريضها للخطر.
عن تضامن البحرين التام مع المملكة المتحدة، مشددة على ضرورة أن تتوقف إيران عن هذه الأعمال العدوانية المزعزعة للأمن في منطقة الخليج العربي، وأن تنتهج التهدئة وعدم التصعيد وتتعامل مع دول العالم بشفافية ومصداقية
وأعربت الوزارة- في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)-
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت، أمس الخميس، أن ثلاث سفن إيرانية حاولت إيقاف ناقلة نفط بريطانية في خليج هرمز، إلا أنها ابتعدت عقب تلقيها تحذيرات من السفينة الحربية البريطانية (إتش إم إس مونتروز) التي كانت متواجدة في المنطقة.
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