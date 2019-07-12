المرصد السوري :ارتفاع أعداد ضحايا معارك ريف حماة إلى 123 قتيلًا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع أعداد قتلى الاشتباكات في ريف حماة الشمالي الغربي بين الجيش السوري وبين هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) إلى 123 قتيلًا .



وأحصى المرصد - وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - مقتل عشرة مقاتلين على الأقل من قوات

النظام مقابل 12 من الفصائل المسلحة، لترتفع بذلك حصيلة القتلى في المعارك التي اندلعت ليل الأربعاء إلى 67 من قوات النظام والمجموعات الموالية لها، مقابل 56 من الفصائل بينهم 39 عنصرًا متشددًا.



وأشار إلى أن قوات النظام تمكنت بدعم روسي من استعادة السيطرة على قرية الحماميات وتلتها الاستراتيجية في ريف حماة الشمالي الغربي، بعد شنها هجمات معاكسة ترافقت مع عمليات قصف جوي وبري كثيفة.



وبدأت المعارك، الأربعاء الماضي، مع شن الفصائل على رأسها هيئة تحرير الشام هجوماً على مواقع لقوات النظام، تمكنت بموجبه من السيطرة على قرية الحماميات وتلتها الاستراتيجية.