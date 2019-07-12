مصرع وإصابة 4 طلاب في انهيار جدار بالهند

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، أن طالبين اثنين لقيا حتفهما وأصيب اثنان آخران بجروح إثر انهيار جدار أحد بيوت الطلبة عقب وقوع انهيارات

أرضية ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في مقاطعة "تاوانج" بولاية "أروناتشال براديش".

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية

عن المسئول بالشرطة "ساجار سينج كالسي" قوله إن الحادث وقع في أحد بيوت الطلبة الخاصة بمدرسة تابعة للحكومة أثناء نوم الطلبة، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.