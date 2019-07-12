الصين تدعو ترامب لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

قالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة 12 يوليو، إن الرئيس شي جين بينج دعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية خلال اجتماعهما في اليابان الشهر الماضي.

وانضمت الصين إلى عقوبات صارمة فرضتها الأمم المتحدة بعد أن أجرت بيونجيانج تجارب صاروخية ونووية متكررة لكنها لمحت إلى احتمال تخفيف العقوبات مكافأة لكوريا الشمالية على حسن سلوكها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج للصحفيين

إن شي أطلع ترامب على موقف الصين من كوريا الشمالية حين اجتمعا على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا.وقال قنج "خلال الاجتماع مع الرئيس ترامب في أوساكا أطلعه الرئيس شي على موقف الصين المبدئي من قضية شبه الجزيرة ودعا الجانب الأمريكي إلى إظهار المرونة والوصول إلى حل وسط مع الكوريين الشماليينبما في ذلك تخفيف العقوبات في الوقت المناسب".وأجرى شي وترامب محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مؤخرا. والتقى شي معه قبل قمة مجموعة العشرين خلال زيارة لبيونجيانج بينما اجتمع معه ترامب عقب القمة حين التقاه في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تأمل في تجميد البرنامج النووي لكوريا الشمالية لتكون هذه البداية لعملية نزع السلاح النووي وذلك قبل محادثات جديدة مع بيونجيانج من المقرر أن تجري هذا الشهر.