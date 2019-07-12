الأمم المتحدة تندد بأحكام الإعدام الحوثية بحق 30 يمنيا

أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء أحكام بالإعدام صادرة عن محكمة تابعة للحوثيين في اليمن بحق 30 شخصا، وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، إنّ "الثلاثين، وغالبيتهم من أساتذة الجامعات والطلاب والسياسيين المرتبطين بحزب الإصلاح الذي ينتقد الحوثيين، حكم عليهم بالإعدام الثلاثاء" من قبل محكمة ابتدائية، وشرحت أنّ المفوضية تلقت "معلومات ذات مصداقية" تقول إنّ عدداً من المحكومين احتجزوا تعسفياً وتعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم، وبحسب الأمم المتحدة، أوقف هؤلاء عام 2016 وصدرت بحقهم في أبريل 2017 لوائح اتهام بالانضمام إلى "مجموعة مسلّحة منظّمة تهدف إلى ارتكاب أفعال جرمية ضدّ رجال الأمن واللجان الشعبية التابعة إلى الحوثيين".

وأوضحت شامدساني، أنّ بإمكان المحكومين الثلاثين استئناف الحكم الصادر خلال الأسبوع الجاري، وقالت "نطلب من محكمة الاستئناف أن تأخذ بالاعتبار إدعاءات التعذيب الخطيرة وسوء المعاملة، بالإضافة إلى انتهاك الحق بمحاكمة عادلة ووفق الأصول القانونية". وكان مصدر قضائي في العاصمة اليمنية صنعاء قال إنّ "المحكمة الجزائية أصدرت حكماً بإعدام 30 شخصا بتهمة. بدورها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء إنّ المحكمة "التي يديرها الحوثيون، أصدرت أحكاما بالإعدام في أعقاب إجراءات قانونية تشوبها عيوب جوهرية". ويسيطر المتمردون الحوثيون على صنعاء منذ سبتمبر 2014.