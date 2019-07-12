الأمم المتحدة تندد بأحكام الإعدام الحوثية بحق 30 يمنيا

وأوضحت شامدساني، أنّ بإمكان المحكومين الثلاثين استئناف الحكم الصادر خلال الأسبوع الجاري، وقالت "نطلب من محكمة الاستئناف أن تأخذ بالاعتبار إدعاءات التعذيب الخطيرة وسوء المعاملة، بالإضافة إلى انتهاك الحق بمحاكمة عادلة ووفق الأصول القانونية". وكان مصدر قضائي في العاصمة اليمنية صنعاء قال إنّ "المحكمة الجزائية أصدرت حكماً بإعدام 30 شخصا بتهمة. بدورها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء إنّ المحكمة "التي يديرها الحوثيون، أصدرت أحكاما بالإعدام في أعقاب إجراءات قانونية تشوبها عيوب جوهرية". ويسيطر المتمردون الحوثيون على صنعاء منذ سبتمبر 2014.
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