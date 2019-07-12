رغم التحذيرات الأميركية.. تركيا تستلم أولى شحنات منظومة "إس-400" الروسية

أعلنت إدارة الصناعات الدفاعية التركية، اليوم الجمعة، إن تسليم أجزاء منظومة إس-400 الدفاعية الصاروخية الروسية سيستمر خلال الأيام المقبلة، رغم التهديدات المتكررة التي وجّهتها واشنطن إلى أنقرة لعدم حيازة هذه المنظومة الدفاعية المضادة للطائرات.

وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق إن الأجزاء الأولى من المنظومة سُلمت لأنقرة اليوم.

وحذّر حلف شمال الأطلسي (ناتو) من "عواقب وخيمة" لشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي أرض-جو الروسية "إس400." في أعقاب وصول الشحنة الأولى إلى البلاد، رغم تحذيرات متكررة من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أنظمة الحلف الذي يضم تركيا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، أعلن الثلاثاء، أن "تركيا ستواجه عواقب حقيقية وسلبية إذا قبلت منظومة إس-400".

وتعارض الولايات المتحدة بشدة شراء تركيا لنظام إس-400، على اعتبار أن الأنظمة الروسية تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي الذي يضم تركيا.

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بالإضافة إلى ذلك، ترى واشنطن أنه يوجد خطر حقيقي من أن يتمكن المشغلون الروس الذين سيدربون العسكريين الأتراك على منظومة إس-400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الشبح الأميركية الجديدة "أف-35"، التي تريد أنقرة شراءها أيضاً.

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وكانت واشنطن منحت تركيا في مطلع يونيو مهلة تنتهي في 31 يوليو للاختيار بين المنظومة الروسية أو المقاتلات الأميركية.

بيد أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أواخر يونيو، بعد لقائه نظيره الأميركي دونالد ترامب، أنه غير متخوف من تعرض بلاده لعقوبات لشرائها نظام "إس-400".