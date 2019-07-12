تركيا تعلن استلام الأجزاء الأولى من منظومة "إس-400"

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها في موقع "تويتر" الجمعة.
وقال البيان: "في إطار الاتفاق المبرم بين الجانبين، بدء شحن أول مجموعة من أجزاء منظومة إس-400 إلى قاعدة "مرتد" الجوية بالعاصمة أنقرة، اعتبارا من 12 يوليو/تموز 2019 ".
وعلى صعيد متصل، أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية في بيان صادر عنها، بدء المرحلة الأولى من عملية استلام منظومة "إس-400" مع وصول أول طائرة تقل أجزاء المنظومة، إلى العاصمة أنقرة.
وأشارت إلى أن استلام الأجزاء الأخرى التابعة للمنظومة سيستمر خلال الأيام المقبلة.
المصدر: الأناضول
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