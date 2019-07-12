كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على غرار الاتحاد الأوروبي.. اليونان تعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية اليونانية، صباح اليوم الجمعة، إن أثينا ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وتعترف بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وتأتي خطوة اليونان في تغيير لموقف الدولة العضو في التكتل الأوروبي، بعد وصول الحكومة المحافظة الجديدة للسلطة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الوزارة اليونانية أن "حكومة الجمهورية اليونانية تدعم بحماس جهود الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى التوصل إلى حل سلمي ديمقراطي للأزمة، لمصلحة الشعب الفنزويلي".

وكانت الحكومة السابقة التي يقودها اليسار في اليونان، قد امتنعت عن الاعتراف بغوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا في يناير/كانون الثاني الماضي، لحين إجراء انتخابات جديدة في تحد للرئيس، نيكولاس مادورو.

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وكان مادورو قد شغل المنصب، في 2013، بعد وفاة الرئيس هوجو تشافيز، وشهدت البلاد خلال سنوات حكمه أزمة اقتصادية حادة.

وقالت معظم الدول الغربية إن إعادة انتخاب مادورو في العام الماضي، جاءت بالتزوير.

يشار إلى أن زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليوناني اليميني، كرياكوس ميتسوتاكيس، أقسم اليمين الدستورية، في الثامن من الشهر الجاري، لتولي رئاسة وزراء البلاد بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية على حساب سلفه اليساري، أليكسيس تسيبراس.

وبحسب وكالة أنباء "أثينا"، "أدى ميتسوتاكيس القسم في حضور رئيس الجمهورية بروكوبيوس بافلوبولوس".