كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قالت الأمم المتحدة عن جهود الإمارات داخل اليمن ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتلت الإمارات المركز الأول عالميا، كأكبر دولة مانحة مساعدات للشعب اليمني في عام 2019 من خلال دعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن.

وجاء ذلك في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن مستوى التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019، حيث يعكس هذا التقرير المساعدات المقدمة لليمن من بداية عام 2019 إلى 2 يوليو 2019.

يذكر أن المساعدات الإماراتية العامة المقدمة إلى اليمن منذ 2015 إلى يونيو 2019 بلغت 20.53 مليار درهم إماراتي (5.59 مليار دولار أمريكي)، حيث استحوذت المساعدات الإنسانية ما نسبته 34 في المائة وبقيمة قدرها 6.93 مليار درهم (1.89 مليار دولار أمريكي)، من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة.

بينما استحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 66 في المائة من قيمة المساعدات، بمبلغ 13.60 مليار درهم (3.70 مليار دولار أمريكي)، وذلك للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في المحافظات اليمنية المحررة وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في العديد من المجالات.