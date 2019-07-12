كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اعتقال 4 بريطانيين في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السفارة البريطانية في بكين اليوم الجمعة، أن الشرطة ألقت مؤخرا القبض على أربعة مواطنين بريطانيين في إقليم جيانغسو شرقي الصين، دون الكشف عن ملابسات القضية.

وقالت الإذاعة الصينية الرسمية إن بعض المحتجزين الذين تم القبض عليهم شرقي البلاد مدرسون في مركز تعليمي للغة الإنكليزية تديره شركة "إديوكيشن فيرست"، وهي شركة سويسرية خاصة تعمل في 114 دولة. وأشارت الإذاعة إلى أن عمليات التحقيق جارية مع المحتجزين.

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إلا أن الشركة المذكورة لم تدل بأي تفاصيل عن قضية الاحتجاز.

وكانت شرطة مدينة شوتشو الواقعة في الإقليم قد قالت يوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على 19 شخصا بتهم تتعلق بالمخدرات، 16 منهم أجانب، ولم يحدد بيان الشرطة هوية الأجانب.

وتدهورت العلاقات بين بكين ولندن في الشهور الماضية لأسباب منها نداءات مسؤولين بريطانيين بارزين بأن تحترم الصين اتفاقياتها بشأن الوضع القانوني لهونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت احتجاجات حاشدة مؤخرا ضد مشروع قانون يسمح للسلطات المحلية بتسليم مطلوبين جنائيا إلى السلطات في بكين.