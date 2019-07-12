كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: القبض على "أم المجاهدين" أخطر نساء داعش في الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، حدة من أخطر نساء داعش الإرهابي، الملقبة بـ"أم المجاهدين" في مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، وفق ما أوردت موقع "السومرية" العراقية، اليوم الجمعة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن وكالة الاستخبارات، قبضت على متهمة مطلوبة في قضايا إرهابية، تسمى "أم المجاهدين" لدى داعش الإرهابي.

وأوضحت الخلية، أن سبب هذا اللقب، أن للمتهمة أبناء وإخوة من أعضاء التنظيم الإرهابي، وهي التي فتحت بيتها للإرهابيين.