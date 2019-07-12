كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا: مقتل 4 مدنيين في غارات على ريفي إدلب وحماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، بمقتل 4 مدنيين في 18 غارة جوية نفذتها طائرات النظام الحربية السورية منذ صباح اليوم على ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وريف حماة الشمالي، فيما لا يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع، لوجود أكثر من 37 جريحاً على الأقل، بعضهم في حالات خطرة.

وأصيب 6 أطفال على الأقل بعد سقوط قذائف أطلقتها الفصائل المسلحة على بلدة كرناز الخاضعة لسيطرة قوات النظام غرب حماة.

ومع زيادة الخسائر البشرية، ارتفع عدد الضحايا إلى 2424، بينهم أطفال ونساء، منذُ بداية التصعيد الأعنف على الإطلاق ضد منطقة "خفض التصعيد" في 30 أبريل (نيسان) الماضي.