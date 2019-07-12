عاجل.. برشلونة ينهي الجدل ويعلن رسميا تعاقده مع غريزمان

بعد طول انتظار وترقب، أعلن نادي برشلونة الإسباني، قبل قليل، تعاقده الرسمي مع الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم منتخب “الديكة” والقادم من فريق أتليتيكو مدريد الإسباني، في واحدة من أقوى الصفقات الصيفية هذا الموسم.
وأكد النادي الإسباني، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تعاقده مع النجم الفرنسي، معلقا على الأمر بالعبارة الفرنسية ” c’est magnifique” أي ” إنه أمر رائع”.
وحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن قيمة الصفقة بلغب 120 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي الذي حدد في عقده مع “الروخي بلانكوس”، فيما سيضع النادي “الكتالوني”، شرطا جزائيا ضخما، يقدر في 800 مليون يورو، في عقده الجديد.
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