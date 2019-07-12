“كان” 2019.. الجزائر وتونس يحققان إنجازا عربيا غاب لـ 9 سنوات

ضمن المنتخبان الجزائري والتونسي، حضورهما في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها الملاعب المصرية، منذ 21 يونيو الماضي، وإلى غاية 19 يوليوز الجاري.

وشكل تواجد الجزائر وتونس في المربع الذهبي للبطولة القارية، إنجازا غائبا عن الكرة العربية في “الكان” في الدورات الخمس الأخيرة من “الكان”، والمتمثل في وصول منتخبين عربيين إلى المربع الذهبي في العرس القاري.

وكانت دورة أنغولا 2010، آخر نسخة تشهد حضورا عربيا ثنائيا في نصف النهائي، حين بلغ كل من المنتخب الجزائري والمصري الدور المذكور، حيث واجه بعضهما في مباراة حسمها “الفراعنة” لصالحهم برباعية نظيفة، قبل أن يتوجوا أبطالا بفوزهم على غانا بهدف دون رد في المباراة النهائية.