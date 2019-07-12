الماروري: دفاع المشتكيات يحاول المزايدة بإقحام “البيجيدي” في قضية بوعشرين

قال عبد المولى الماروري، عضو دفاع الصحhفي توفيق بوعشرين، إن دفوعات دفاع المطالبات بالحق المدني، الرامية إلى استدعاء شخصيات سياسية، تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، من بينها بسيمة الحقاوي، ومصطفى الرميد، وعبد الإله بنكيران، الغاية منه، هو إقحام حزب البيجيدي في قضية توفيق بوعشرين.

وأضاف الماروري، في حديثه مع “اليوم 24″، أن دفوعات عبد الفتاح زهراش عبارة عن مزايدات لا غير؛ متسائلا “ما علاقة بسيمة الحقاوي ومصطفى الراميد وعبد الإله بنكيران بالملف؟”.

ولفت الماروري الانتباه، إلى أن “دفاع بوعشرين لا يمانع بقبول دفوعات المطالبات بالحق المدني، لمزيد من التدقيق”.

وهذا وقرر القاضي لحسن الطلفي، رفع الجلسة التي انطلقت صباح اليوم الجمعة، لاستئنافها بعد زوال من اليوم، بهدف استكمال الدفوعات والطلبات الأولية لهيأة دفاع المطالبات بالحق المدني.