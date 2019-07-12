أخنوش يبحث عن خافرة إنقاذ بأعالي البحار

تستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري لاقتناء خافرة إنقاذ خاصة بأعالي البحار، ينتظر أن تفوق كلفتها الإجمالية مليارا و350 مليون سنتيم.

وأصدرت وزارة عزيز أخنوش طلب عروض مفتوحا يرتقب أن تفتح أظرفة الشركات التي ستتقدم إليه يوم 10 شتنبر المقبل، على أن تؤدي كل شركة تتقدم لتوفير هذه الخافرة ضمانة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم.

وتتضمن الصفقة شراء الخافرة المتخصصة في الإنقاذ، إلى جانب التجهيزات والمعدات التكميلية التي ستتطلبها لمباشرة مهامها. وتشترط الوزارة في الخافرة أن تتوفر على آخر المعدات التكنولوجية المطلوبة في مثل هذه المهام، إلى جانب قدرتها على حمل الأشخاص المهددين بالغرق وتأمين سلامة طاقمها.