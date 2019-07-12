إنتر ميلان يكثف محاولاته لضم لوكاكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إنتر ميلان لا زال يحاول ضم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، روميلو لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو"، إن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي للإنتر، غادر مطار ليناتي متوجهًا إلى لندن، من أجل التفاوض مع مانشستر يونايتد ومناقشة ضم لوكاكو.

وأضاف أن النادي الإنجليزي يريد الحصول على 85 مليون يورو، للسماح برحيل لوكاكو، مشيرا إلى أن إنتر ميلان يدرك أن اليونايتد لا ينوي منح النيراتزوري أي خصم.

وتابع الموقع أن المفاوضات بين الطرفين قد تتباطأ لعدة أيام، ومن ثم سيعود الإنتر بعرض جديد، مشيرا إلى أنه لن يصل إلى 85 مليون يورو، لكنه سيكون جيدًا إلى حد ما من خلال رفع قيمة عرض الحصول على لوكاكو على سبيل الإعارة، إلى 20 مليون يورو.