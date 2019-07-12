موعد جديد لانضمام غريزمان إلى برشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني سيقوم بتقديم النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، لوسائل الإعلام في غضون الساعات القليلة المقبلة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة ينوي تقديم غريزمان، بعد غد الأحد، في الكامب نو، بدون حضور جماهيري.
ويعارض جانب كبير من جمهور برشلونة، إتمام صفقة غريزمان، بسبب موقفه الموسم الماضي، وخداع البارسا بعد الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد معه، ومن ثم التجديد للروخي بلانكوس.
ويتواجد محامي غريزمان الآن في مقر رابطة الليغا، من أجل دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو.
وكان غريزمان قد انقطع عن بداية فترة إعداد أتلتيكو مدريد للموسم الجديد، خاصة بعدما تأكد رحيله، وتعاقد الأتلتي مع البرتغالي جواو فيليكس، ومنحه القميص رقم 7 الخاص بالنجم الفرنسي.
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