بالفيديو لحظة انتحار عامل من على سطح مبنى جامعي

لقي عامل بكلية الطب البيطري بجامعة دمنهور (شمال مصر)، مصرعه، بعد أن ألقى بنفسه قفزًا من أعلى مبني الكلية، إثر مروره بحالة نفسية سيئة، نتيجة خلافات في العمل. وأظهر مقطع فيدو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لحظة قيام "إبراهيم ع.ا" بالانتحار من أعلى مبني الكلية. وتم نقل الجثة إلى المشرحة.





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