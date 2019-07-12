قطع الجسر الرابط بين الزبير ومركز البصرة

وقال عباس السعيدي في حديث لـ الخليج 365، إن يوم الاحد المقبل سيكون موعداً لقطع الجسر الوحيد الذي يربط بين قضاء الزبير ومركز محافظة، مبينا ان الجسر بحاجة لاعمال الصيانة.

وأوضح السعيدي ان البدء بأعمال الصيانة تم تأجيلها الى الاحد المقبل على الرغم من احالته للشركة المنفذة كون الشركة كانت بانتظار انهاء الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي من ساكني قضاء الزبير وخور الزبير وناحية سفوان، مشيرا الى أن تلك المناطق لا تحتوي على مركز امتحاني.