نجم عراقي على رادار نادٍ اسباني

2019-07-12 | 14:59
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وذكرت صحيفة "ابولا" البرتغالية، أن "نادي مايوركا الاسباني، يسعى الى ضم لاعب وسط سانتا كلارا البراتغالي، اسامة رشيد".
واوضحت أن "الشرط الجزائي للحصول على عقد رشيد يبلغ مليون و200 الف يورو".
يذكر أن رشيد يستحوذ على اهتمام نادي بنفيكا البرتغالي، الذي كان قريباً من ضمه خلال الفترة الماضية، اكن المفاوضات تجمدت بين الجانبين.
تجدر الاشارة الى ان مايروكا نجح في العودة الى "الليجا" من جديد بعدما كان ينافس في دوري الدرجة الثانية الاسبانية.
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