اخبار العالم

نجم عراقي على رادار نادٍ اسباني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-07-12 | 14:59

نجم عراقي على رادار نادٍ اسباني

751 مشاهدة

Advertisements
كشفت تقارير صحفية برتغالية، الجمعة، أن نادي مايروكا الاسباني دخل في مفاضات مع نادي سنتا كلارا البرتغالي للظفر بخدمات لاعبه العراقي اسامة رشيد.
ويعد رشيد (27 عاماً)، أحد أعمدة سانتا كلارا في الموسمين الماضيين، حيث سجل 20 هدفًا في 75 مباراة.

وذكرت صحيفة "ابولا" البرتغالية، أن "نادي مايوركا الاسباني، يسعى الى ضم لاعب وسط سانتا كلارا البراتغالي، اسامة رشيد".


واوضحت أن "الشرط الجزائي للحصول على عقد رشيد يبلغ مليون و200 الف يورو".

يذكر أن رشيد يستحوذ على اهتمام نادي بنفيكا البرتغالي، الذي كان قريباً من ضمه خلال الفترة الماضية، اكن المفاوضات تجمدت بين الجانبين.

تجدر الاشارة الى ان مايروكا نجح في العودة الى "الليجا" من جديد بعدما كان ينافس في دوري الدرجة الثانية الاسبانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم عراقي على رادار نادٍ اسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا