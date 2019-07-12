البحرين تدين اعتراض سفن إيرانية لناقلة نفط بريطانية وتصفه بـ'العمل العدائي'

أدانت مملكة البحرين بشدة، الجمعة، اعتراض سفن إيرانية لناقلة نفط تجارية تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، فيما وصفته بـ"العمل العدائي" الذي يهدد الملاحة البحرية الدولية. ونقلت وكالة "الانباء" البحرينية عن وزراة الخارجية قولها في بيان، : "تدين وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة قيام سفن إيرانية باعتراض ناقلة نفط تجارية تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، في عمل عدائي يجسد إصرارا إيرانيا على تهديد الأمن والسلم والإضرار بحركة الملاحة البحرية وتعريضها للخطر".



وأضاف "تعرب وزارة الخارجية عن تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة المتحدة الصديقة، مشددة على "ضرورة أن تتوقف إيران عن هذه الأعمال العدوانية المزعزعة للأمن في منطقة الخليج العربي".

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