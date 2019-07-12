تجمعات حاشدة للمقاومة الإيرانية على مدار 5 أيام في ألبانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المعارضة الإيرانية تعقد مؤتمرا في أشرف 3 الألبانية؛ لإحياء ذكرى النضال التاريخي في مواجهة نظام الملالي. كما يدعو المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية إلى التضامن العربي الإسلامي مع الشعب الإيراني، فضلا عن مقاضاة المتورطين في مجزرة عام 1988، ومحاكمة منفذيها أمام المحكمة الدولية.

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