شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي أمريكي: واشنطن لن تتدخل في النزاع بين اليابان وكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (طوكيو)

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي ديفيد ستيلويل، دعا اليابان وكوريا الجنوبية إلى تسوية الخلاف بشأن القيود على الصادرات اليابانية، عبر الحوار، وقال إن الولايات المتحدة لا تعتزم التدخل.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن الولايات المتحدة تشجع الجانبين على التركيز على قضايا أخرى بالمنطقة أبرزها كوريا الشمالية.

وتخوض اليابان وكوريا الجنوبية نزاعاً دبلوماسياً بعد أن فرضت طوكيو الأسبوع الماضي قيوداً على تصدير مواد أساسية تستخدمها شركات تكنولوجيا كورية جنوبية، وعزت ذلك إلى خلاف مع سول بشأن قضية العمالة بالسخرة في المؤسسات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.