شكرا لقرائتكم خبر عن لندن: بريطانيا لا تريد تأجيج التوتر مع إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم (الجمعة)، إن بلاده لا تسعى لتصعيد الوضع مع إيران، مع استمرار التوتر بين لندن وطهران بسبب ناقلة إيرانية محتجزة ومرور السفن عبر مضيق هرمز.

وقال هنت لتلفزيون سكاي نيوز: «هذا رد فعل منا على ما يحدث بطريقة محسوبة وحذرة، ونوضح لإيران بأننا لا نسعى لتصعيد هذا الوضع».