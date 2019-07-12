شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إعدام 30 رجلاً في السجون الحوثية تعرضوا للتعذيب على مدى 3 سنوات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم (الجمعة) إن سلطات الحوثيين في اليمن قضت هذا الأسبوع بإعدام 30 رجلاً وسط مزاعم يمكن الوثوق بها بأن كثيرا منهم تعرض للتعذيب خلال احتجازهم على مدى ثلاث سنوات لدوافع سياسية.
وحث المكتب محكمة الاستئناف في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، أن تضع في حسبانها هذه المزاعم وانتهاك حق هؤلاء المحكوم عليهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة في المحكمة الأدنى.
وقالت رافينا شمدساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إن المحكمة الجزائية المتخصصة الأولى أصدرت أحكام الإعدام يوم الثلاثاء الماضي.
وأضافت خلال إفادة صحفية بأن معظم الرجال الثلاثين أكاديميون وطلاب وساسة «مرتبطون بحزب الإصلاح الذي ينتقد الحوثيين».
وأردفت قائلة «لم يحصلوا في أي مرحلة على فرصة ملائمة لعرض دفاعهم».
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