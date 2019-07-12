الحرس الثوري يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في العراق

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جدة - خالد شويل - رويترز (دبي) قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم (الجمعة) إن الحرس الثوري هاجم مواقع للمعارضة الإيرانية المسلحة في منطقة كردستان العراق بالطائرات المسيرة والصواريخ.

قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم (الجمعة) إن الحرس الثوري هاجم مواقع للمعارضة الإيرانية المسلحة في منطقة كردستان العراق بالطائرات المسيرة والصواريخ.

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