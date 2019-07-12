شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)قالت محطة تلفزيون سكاي نيوز إن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج وسط توترات مع إيران، بعد أن تحفظ مشاة البحرية الملكية على ناقلة إيرانية قبالة ساحل جبل طارق الأسبوع الماضي.
وذكرت سكاي أن المدمرة (دنكان)، التي كان من المقرر نشرها في المنطقة، سوف تبحر إلى الخليج في غضون أيام قليلة للانضمام إلى الفرقاطة (مونتروز).
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