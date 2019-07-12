باحث إسرائيلي: نتنياهو يرغب في مواجهة إيران عسكريًا بسبب حزب الله

ترجمة محمد بشاري

قال "راز زيمت" الباحث السياسي الإسرائيلي في الشئون الإيرانية في حوار له مع مجلة لوبوا الفرنسية le point إن رئيس وزراء بلاده بنيامين نتنياهو صامت نسبياً فيما يتعلق بالأزمة الحالية بين أمريكا وإيران ، لأنه يعتقد أن دونالد ترامب يمكنه العمل لصالح إسرائيل. لكنه أعرب في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد مواجهة مع إيران ، خصوصًا أنه يدرك جيدًا أن الحرب بين الجمهورية الإسلاميةبلاده سوف تشمل حزب الله بشكل إلزامي.

وأضاف الباحث الإسرائيلي للمجلة أن إسرائيل تخاطر في هذه الحالة بصراع مع الحركة الشيعية اللبنانية ، ولكن فقط إذا كانت طهران تستخدمها ضد إسرائيل.

وأكد أن الدولة العبرية تواجه ثلاثة تهديدات رئيسية من إيران وهي القضية النووية الإيرانية ، والصواريخ الباليستية بعيدة المدى ، ودعم طهران لحزب الله والإسلاميين الفلسطينيين على حد قوله.

وفيما يتعلق بالإتفاق النووي مع إيران، أشار الباحث إلى أن إسرائيل ترى في هذا الإتفاق الكثير من العيوب. ولكن حتى لو أخرت امتلاك إيران للقنبلة ، فإنها لا تستبعده بشكل دائم. فنتنياهو يتيح لترامب القيام بهذا العمل. لكنه لا يعتقد أنه يحاول دفع ترامب لمهاجمة إيران. وهو يرى أنه إذا واصل المجتمع الدولي ممارسة الضغط على إيران ، فسوف يحقق في النهاية نتائج ملموسة.