قوات خفر السواحل الليبية: إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل

أعلنت قوات ​خفر السواحل​ الليبية عن "إنقاذ 23 مهاجرًا غير نظامي؛ بينهم امرأتان كانوا على متن قارب متجه إلى ​أوروبا​، قبالة سواحل البلاد"، مشيرةً إلى أنه "تم انقاذهم، الأربعاء، على بعد 18 ميلًا شمال مجمع مليته الساحلي للنفط والغاز".

ولفتت إلى أن "​المهاجرين​ تلقوا مساعدات إنسانية وطبية، ثم نُقلوا إلى مخيم للاجئين في مدينة الزاوية شمال غرب البلاد".