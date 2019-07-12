قوات خفر السواحل الليبية: إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل

أعلنت قوات خفر السواحل الليبية عن "إنقاذ 23 مهاجرًا غير نظامي؛ بينهم امرأتان كانوا على متن قارب متجه إلى أوروبا، قبالة سواحل البلاد"، مشيرةً إلى أنه "تم انقاذهم، الأربعاء، على بعد 18 ميلًا شمال مجمع مليته الساحلي للنفط والغاز".
ولفتت إلى أن "المهاجرين تلقوا مساعدات إنسانية وطبية، ثم نُقلوا إلى مخيم للاجئين في مدينة الزاوية شمال غرب البلاد".
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