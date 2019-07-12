الصباغ: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول دوما يشوه الحقائق

إعتبر مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسام الصباغ أن "مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في دوما أتت بسبب انتصار الجيش السوري على الإرهاب في الغوطة"، مشيرا الى أن "تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشوه الحقائق ويتجاهل شهادات الشهود في لاهاي حول الحادث".
وفي تصريح له خلال مؤتمر صحافي في لاهاي رأى الصباغ أن "التقرير يتضمن تحريضا واضحا ضد الدولة السورية ويفتقد للمصداقية والموضوعية"، مؤكدا انه " تم تجاهل التواصل بين "الخوذ البيضاء" وجبهة النصرة الإرهابية".
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