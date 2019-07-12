الصباغ: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول دوما يشوه الحقائق

إعتبر مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ​بسام الصباغ​ أن "مزاعم استخدام ​السلاح الكيميائي​ في دوما أتت بسبب انتصار ​الجيش السوري​ على ​الإرهاب​ في ​الغوطة​"، مشيرا الى أن "​تقرير​ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشوه الحقائق ويتجاهل شهادات الشهود في ​لاهاي​ حول الحادث".

وفي تصريح له خلال ​مؤتمر​ صحافي في لاهاي رأى الصباغ أن "التقرير يتضمن تحريضا واضحا ضد ​الدولة السورية​ ويفتقد للمصداقية والموضوعية"، مؤكدا انه " تم تجاهل التواصل بين "​الخوذ البيضاء​" وجبهة النصرة الإرهابية".