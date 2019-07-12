خارجية البحرين: اعتراض إيران لناقلة نفط بريطانية يجسد إصرارها على تهديد الأمن

دانت وزارة الخارجية البحرينية "محاولة إيران التعرض لناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج قبالة مضيق هرمز"، مشيرةً إلى أن "اعتراض إيران لناقلة نفط بريطانية يجسد إصرارها على تهديد الأمن والسلم، والإضرار بالملاحة البحري".
وكانت قد أكدت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء أن زوارق حربية إيرانية حاولت اعتراض السفينة "بريتيش هيريتيدج" في مضيق هرمز، إلا أنها ابتعدت بعد أن تلقت تحذيرات شفهية من الفرقاطة البريطانية "مونتروز".
وبالمقابل نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذه المعلومات، قائلا "إن المزاعم القائلة إن الحرس الثوري حاول احتجاز الناقلة البريطانية لا قيمة لها وهدفها توتير الوضع".
وكانت قبل أسبوع قد عملت البحرية البريطانية على احتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1" قبالة ساحل جبل طارق، للاشتباه في أنها تحمل نفطا إلى سوريا، في خرق للعقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على النظام السوري، وأكّدت طهران أنّ السفينة محمّلة بنفط إيراني لكنها لم تكن متوجهة إلى سوريا.
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