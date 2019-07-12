خارجية البحرين: اعتراض إيران لناقلة نفط بريطانية يجسد إصرارها على تهديد الأمن

دانت ​وزارة الخارجية البحرينية​ "محاولة ​إيران​ التعرض ل​ناقلة نفط​ بريطانية في مياه ​الخليج​ قبالة ​مضيق هرمز​"، مشيرةً إلى أن "اعتراض إيران لناقلة نفط بريطانية يجسد إصرارها على تهديد ​الأمن​ والسلم، والإضرار بالملاحة البحري".

وكانت قد أكدت ​الحكومة البريطانية​ يوم الثلاثاء أن زوارق حربية إيرانية حاولت اعتراض ​السفينة​ "بريتيش هيريتيدج" في مضيق هرمز، إلا أنها ابتعدت بعد أن تلقت تحذيرات شفهية من الفرقاطة البريطانية "مونتروز".

وبالمقابل نفى وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ هذه المعلومات، قائلا "إن المزاعم القائلة إن ​الحرس الثوري​ حاول احتجاز الناقلة البريطانية لا قيمة لها وهدفها توتير الوضع".

وكانت قبل أسبوع قد عملت ​البحرية البريطانية​ على احتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1" قبالة ساحل ​جبل طارق​، للاشتباه في أنها تحمل نفطا إلى ​سوريا​، في خرق للعقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على ​النظام السوري​، وأكّدت ​طهران​ أنّ السفينة محمّلة بنفط إيراني لكنها لم تكن متوجهة إلى سوريا.