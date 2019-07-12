أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأنه "أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية احمد مزهر قرارا معجل التنفيذ نافذا على الأصل ناتج عن الاستدعاء المقدم من المحامي شربل أبو حمد والذي قضى بتكليف خبير للكشف على مكب نفايات تابع لبلدية ارنون وبالزام البلدية بوقف ومنع اي عملية حرق للنفايات في نطاقها البلدي وخراجها المحدد إداريا او عقاريا فورا تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ٢٠ مليون ليرة عن كل مخالفة لحين ورود تقرير الخبير، كما تم إبلاغ نسخة عن القرار من النيابة العامة البيئية، وتسطير مذكرة إلى فصيلة النبطية للعمل على انفاذ مضمون القرار، وإبلاغ نسخة عن القرار من وزارة البيئة لإجراء المقتضى".
وجاء ذلك نتيجة شكاوى بلديات القليعة، دير ميماس وبرج الملوك نتيجة انبعاث الدخان من المكب والذي يؤثر على صحة وسلامة الاهالي في تلك البلدات.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قاضي الامور المستعجلة بالنبطية يلزم بلدية أرنون بوقف ومنع اي عملية حرق للنفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.