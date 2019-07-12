النشرة: قاضي الامور المستعجلة بالنبطية يلزم بلدية أرنون بوقف ومنع اي عملية حرق للنفايات

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأنه "أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية احمد مزهر قرارا معجل التنفيذ نافذا على الأصل ناتج عن الاستدعاء المقدم من المحامي شربل أبو حمد والذي قضى بتكليف خبير للكشف على مكب نفايات تابع لبلدية ارنون وبالزام ​البلدية​ بوقف ومنع اي عملية حرق للنفايات في نطاقها البلدي وخراجها المحدد إداريا او عقاريا فورا تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ٢٠ مليون ليرة عن كل مخالفة لحين ورود ​تقرير​ الخبير، كما تم إبلاغ نسخة عن القرار من ​النيابة العامة البيئية​، وتسطير مذكرة إلى فصيلة النبطية للعمل على انفاذ مضمون القرار، وإبلاغ نسخة عن القرار من ​وزارة البيئة​ لإجراء المقتضى".

وجاء ذلك نتيجة شكاوى بلديات ​القليعة​، ​دير ميماس​ و​برج الملوك​ نتيجة انبعاث الدخان من المكب والذي يؤثر على صحة وسلامة الاهالي في تلك البلدات.