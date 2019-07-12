البزري لجريصاتي: لعدم الترخيص برمي النفايات وبقايا المعالجة في الحفرة البحرية

أجرى رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ إتصالاً هاتفياً بوزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ حيث ناقشا توصيات المنتدى البيئي، وتمنى البزري على جريصاتي عدم الترخيص برمي ​النفايات​ وبقايا المعالجة في الحفرة البحرية، معتبراً أن "هذا الموضوع يشكل خطراً على السلامة البيئية".

كما أوضح البزري لجريصاتي "ضرورة إعاده فتح ملف معالجة جبل النفايات القديم في صيدا الذي تمّ التخلص منه في الحفرة البحرية دون معالجة جدية رغم سكوت ​وزارة البيئة​ ومراقبيها في تلك المرحلة عن هذه الأعمال التي لا تتناسب والسلامة البيئية".