لقاء تنسيقي في بلدية صيدا للبحث باوضاع المنطقة الانمائية وحاجات المواطنين

عُقد في ​بلدية صيدا​ اجتماع بدعوة من رئيس بلدية صيدا ​محمد السعودي​ لمتابعة أوضاع المدينة الإنمائية وحاجات المواطنين والأشغال المختلفة التي يتم تنفيذها في صيدا ومنطقتها وذلك بمشاركة النائب ​بهية الحريري​. وجرى خلال اللقاء البحث في سبل التنسيق المشترك بين مختلف الإدارات ولا سيما خلال تنفيذ المشاريع ميدانيا بما يوفر الوقت والجهد ويريح المواطنين ويساهم في إيجاد أرضية لهذا التعاون، وتجسيد ذلك في اللقاءات المشتركة والتعاون وتبادل داتا المعلوماتية والمتعلقة بآليات التنفيذ وتوقيتها.

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