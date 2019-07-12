وليد البعريني: نأسف للاهمال المستمر على طول شاطئ عكار

أسف عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ لـ"الإهمال المستمر على طول شاطئ عكار، في ظل ​النفايات​ والأوساخ التي تغمر الشاطئ، و​مياه الصرف الصحي​ التي تصب في البحر، فضلاً عن غياب المراقبة ما يؤدي الى ​حالات​ غرق بات ضحاياها بالعشرات".

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناشد البعريني المسؤولين في مختلف الوزرات والجهات المعنية "الإهتمام بالشاطئ العكاري، اذ فضلاً عن كونه حقاً لأبناء عكار ومتنفساً لهم، يمكن أن يضفي في حال الإهتمام الكافي حركة اقتصادية في المنطقة عبر الإستفادة منه سياحياً".